कैंसर से बचाते हैं ये 5 सबसे सस्ते फूड, रोज की डाइट में करें शामिल

How to keep your marital life happy: हमारी पारंपारिक मान्यतानुसार वैवाहिक जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए केवल प्रेम ही काफी नहीं होता, बल्कि समझदारी, विश्वास, तैयारी और कुछ व्यावहारिक पहलुओं पर काम करना भी बेहद ज़रूरी है। यदि विवाह से पहले अगर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया जाए, तो यह रिश्ते की नींव को और मजबूत बनाता है।