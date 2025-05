पनीर बना दुनिया का सबसे घटिया फूड, 80% सैंपल फेल, जानिए कैसे बचें मिलावट के धोखे से

What are the benefits of practicing Shivling Mudra regularly: मानव शरीर एक अद्भुत यंत्र है और योग इसके संतुलन को बनाए रखने का सबसे शक्तिशाली माध्यम। भारतीय योग परंपरा में कुछ विशेष हस्त मुद्राएं (hand gestures) ऐसी मानी गई हैं जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने में बेहद असरदार होती हैं।