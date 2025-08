जानिए पेट साफ न होने पर क्यों निकल आते हैं पिम्पल्स

apart from india rupee also works in these countries: जब हम 'रुपया' शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले भारतीय मुद्रा की तस्वीर आती है। भारत की अर्थव्यवस्था और हमारे दैनिक जीवन का यह एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास कई ऐसे देश हैं जहां 'रुपया' आधिकारिक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होता है? यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की एक दिलचस्प कहानी है।