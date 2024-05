पीले और नारंगी रंग की सब्जियां और फल खाने से सेहत को मिलते हैं ये फायदे

How To Relieve Constipation In Babies Quickly: बच्चे के जन्म के बाद एक साल की उम्र तक उनके शरीर में कई बदलाव आते हैं। इस दौरान 6 महीने के बाद बच्चे के आहार में लगातार परिवर्तन होता है। कुछ समस्याएं बच्चे में बहुत साधारण होती हैं, जैसे कि शिशु को कब्ज होना। दरअसल, दूध या खाना न पच पाने के कारण बच्चे को कब्ज की समस्या हो जाती है। वहीं रूटीन में बदलाव होने या फाइबर युक्त चीजें न खाने से भी बच्चे को कब्ज हो सकता है। ऐसे में बच्चों को कब्ज से राहत देने के लिए सौंफ और अजवाइन का नुस्खे बहुत कारगर होता है।