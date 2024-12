भारतीय लोगों पेट के आस-पास चर्बी क्यों जमा हो जाती है? जानें कारण और समाधान

Why does fat accumulate around the belly: पेट के आस-पास चर्बी जमना एक सामान्य लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। यह न सिर्फ आपकी फिटनेस को प्रभावित करती है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देती है। भारतीयों में पेट के आस-पास चर्बी जमा होने की प्रकृति है। आइए, जानें कि आखिर क्यों पेट के आस-पास फैट जमा हो जाता है और इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है।





1. पेट के फैट के प्रकार

फिटनेस एक्सपार्ट्स के अनुसार, पेट के आस-पास दो प्रकार की चर्बी जमा होती है:





सुबकुटेनस फैट (Subcutaneous Fat): यह त्वचा के नीचे की चर्बी है, जिसे आप पिंच कर सकते हैं। यह फैट शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता।

विसेरल फैट (Visceral Fat): यह पेट के अंदरूनी अंगों के आसपास जमा होता है। इसे टॉक्सिक फैट भी कहा जाता है, क्योंकि यह मेटाबॉलिक समस्याओं और बीमारियों का कारण बन सकता है।





कितना फैट होना चाहिए? (Fat Percentage Guide)

पुरुषों के लिए : शरीर में विसेरल फैट की मात्रा 15-22% होनी चाहिए।

शरीर में विसेरल फैट की मात्रा 15-22% होनी चाहिए। महिलाओं के लिए: महिलाओं में यह मात्रा 25-30% के बीच होनी चाहिए।

अगर यह सीमा पार हो जाए, तो हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।







चर्बी जमा होने के प्रमुख कारण

1. असंतुलित आहार और जंक फूड का सेवन

अधिक मात्रा में कैलोरी और जंक फूड का सेवन पेट के फैट को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है। उच्च चीनी और फैट युक्त भोजन से विसेरल फैट तेजी से बढ़ता है।





2. शारीरिक गतिविधि की कमी

जो लोग शारीरिक गतिविधि नहीं करते, उनमें पेट की चर्बी तेजी से बढ़ती है। नियमित एक्सरसाइज न करने से कैलोरी बर्न नहीं हो पाती और यह पेट के आसपास जमा हो जाती है।





3. हॉर्मोनल बदलाव

महिलाओं में मेनोपॉज और प्रेग्नेंसी के बाद हॉर्मोनल बदलाव के कारण पेट के आस-पास चर्बी जमा हो सकती है।





4. तनाव और नींद की कमी

तनाव और नींद की कमी से शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, जो पेट के फैट को बढ़ाने में योगदान देता है।





3. पेट की चर्बी कम करने के उपाय

1. संतुलित आहार अपनाएं

संतुलित आहार जिसमें अधिक प्रोटीन, फाइबर और कम कैलोरी युक्त भोजन शामिल हो, पेट की चर्बी को कम करने में सहायक होता है।





2. नियमित व्यायाम करें

कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज पेट के फैट को कम करने में मददगार होती है। योग और वॉकिंग भी कारगर उपाय हैं।





3. नींद पूरी लें

रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेने से शरीर में हॉर्मोनल बैलेंस बना रहता है, जो फैट को नियंत्रित करने में मदद करता है।







पेट के आस-पास चर्बी जमना भले ही एक सामान्य समस्या लगे, लेकिन इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। सही डाइट, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर आप इस चर्बी को नियंत्रित कर सकते हैं। फिटनेस एक्सपर्ट्स की सलाह मानें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।



