नमक-मिर्च वाली केरी खाने से पहुंचा रहे हैं सेहत को नुकसान, हो जाइये सावधान

how to use aloe vera on hair: आजकल हर कोई लंबे, घने और स्वस्थ बाल पाना चाहता है। बाजार में कई तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं, लेकिन प्राकृतिक उपायों का अपना ही महत्व है। एलोवेरा एक ऐसा ही प्राकृतिक घटक है जो बालों के लिए अद्भुत फायदे प्रदान करता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों को मजबूती देते हैं, उन्हें मुलायम बनाते हैं और उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। यदि एलोवेरा को कुछ खास चीजों के साथ मिलाकर लगाया जाए, तो इसके फायदे और भी बढ़ जाते हैं। इस लेख में हम आपको एलोवेरा के साथ नारियल तेल और आंवला पाउडर मिलाकर लगाने की विधि और उनके फायदों के बारे में बताएंगे।