सुबह की एलर्जी और बंद नाक से राहत का अचूक प्राकृतिक उपाय है कपाल रंध्र धौती, जानिए कैसे है ये फायदेमंद

Which chutney is best for cold and cough: सर्दियों में शरीर का तापमान कम हो जाता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। ठंड के मौसम में जुकाम, खांसी और अन्य वायरल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में डाइट में गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन करना फायदेमंद होता है। काली मिर्च एक ऐसी ही चीज है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करती है। इसे चटनी के रूप में लेने से सर्दी में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलती है।