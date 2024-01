Eye Sight Improvement: चश्मा उतारने के लिए इन 4 आयुर्वेदिक उपाय को करें ट्राई हमेशा के लिए उतर जाएगा चश्मा बस रोज करें ये काम

Eye Sight Improvement : हमारे शरीर के ज़रूरी अंगों में से एक आंख भी है जिसकी सेहत का खास ध्यान रखना ज़रूरी है। आज के समय में आंखों से जुड़ी समस्याओं का खतरा काफी अधिक बढ़ गया है। इस कारण से लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं या उनके चश्मे का नंबर बढ़ जाता है (How to Remove Glasses from Eyes)।





आंखें खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। खराब लाइफस्टाइल, अधिकतर समय स्क्रीन में बिताना, सही डाइट न लेना या ज़रूरी पोष्टिक तत्वों को नज़रंदाज़ करना। इसके साथ ही बढ़ते प्रदूषण, खराब वातावरण या कम रौशनी में काम करना भी खराब आंखों के कारण हो सकते हैं। इस समस्या से बचने के लिए आप ये आयुर्वेदिक नुस्खे आजमां सकते हैं। आइए जानते हैं इन आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में (Eyes Healthy Tips)...

आंखों की रौशनी बढ़ाने के लिए घर पर बनाएं ये पाउडर

आंखों की रौशनी बढ़ाने के लिए आपको बादाम, कुजा मिश्री, सौंफ और दूध की ज़रूरत होगी।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले बादाम की गिरी, मिश्री और सौंफ को बारीक पीसकर या कूटकर बारीक पाउडर तैयार कर लें।

अब इस मिश्रण को प्रतिदिन 1 ग्लास दूध के साथ 10 ग्राम की मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच, में मिलाकर सेवन करें।

लगभग 40 दिनों तक आपको लगातार इस पाउडर का सेवन करना होगा। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी आंखों की कमजोरी कम हो रही है।

बच्चे को यह चूर्ण देते समय रखें इस बात का ध्यान

आंखों के लिए ये उपाय भी हैं लाभकारी

इसके अलावा सुबह के समय ठंडा पानी मुंह में भरकर आंखें बंद करके पानी के छींटे देने से भी आंखों की क्षमता बढ़ती है।

पैरों के तलवों की सरसों के तेल से मा‍लि‍श करना भी आंखों के लिए फायदेमंद है।