2079 संवत्सर का नाम क्या है?

gudi padwa 2022

What is the name of 2079 Nav Samvatsar: 2 अप्रैल से नया हिन्दू नववर्ष 2079 प्रारंभ हो रहा है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से इस नववर्ष का प्रारंभ होता है। भारत के प्रत्येक राज्य में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसी दिन से नव संवत्सर भी प्रारंभ होता है। इसीलिए हिन्दू नव वर्ष को नव संवत्सर भी कहते हैं।