4 अक्टूबर : विश्व पशु कल्याण दिवस, जानें इतिहास और 2024 की थीम

विश्व पशु कल्याण दिवस 2024 की थीम क्या है : world animal welfare day theme 2024 के अनुसार विश्व पशु कल्याण दिवस 2024 की थीम इस बार 'विश्व उनका भी घर है' (the world is their home too) तय की गई है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि पशु या जानवर भी हमारी तरह ही पृथ्वी के निवासी हैं तथा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं : अत: इस दिन उनके संरक्षण हेतु कुछ खास गतिविधियां और कार्यक्रम भी किए जाते हैं। ताकि जानवरों के प्रति प्यार, उनकी देखभाल और सुरक्षा को दुनियाभर को प्रोत्साहित करना है।