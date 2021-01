उपद्रवी हुए किसान, सोशल मीडिया पर योगेन्द्र यादव से यूजर्स ने पूछा सवाल- यह कैसा 'शांतिमार्च'

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसानों को की अनुमति दी थी। किसान नेताओं ने भरोसा दिलाया कि ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण होगा। लेकिन दिल्ली में जो दृश्य सामने आ रहे हैं, उसने किसान नेताओं की दावों की पोल खोल दी है।

किसान नेता ने कहा था कि परेड की अनुमति मिलने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड होगी। कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसानों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसूगैस छोड़ना पड़ा।

Oye @_YogendraYadav These are your peaceful farmers?? THIS IS YOUR PEACEFUL #TractorRally ?? pic.twitter.com/jQcc4nLuZN