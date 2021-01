Live Updates : आज पुलिस के सामने पेश नहीं होंगे राकेश टिकैत, सरकार से जारी रखेंगे वार्ता

-गाजीपुर बॉर्डर आज भी बंद, दिल्ली पुलिस ने ट्राफिक को NH 24, NH 9, रोड नंबर 56, 57 A, कोंडली, पेपर मार्केट टेल्को टी पाइंट, अक्षरधाम और निजामुद्दीन खट्टा की और डाइवर्ट किया।

Gazipur border closed. Traffic diverted from NH 24, NH 9, Road no 56, 57 A, Kondli, Paper market, Telco T point, EDM Mall, Akshardham & Nizammudin Khatta. Traffic is very heavy in the area & Vikas marg: Delhi Traffic Police