Kisan Andolan : किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ी, अचानक हुए बेहोश

fir filed against rahul gandhi in scuffle case action taken on bjp complaint : दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई ‘धक्का-मुक्की’ के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली। भाजपा नेताओं की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है।