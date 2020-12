किसान आंदोलन पर बढ़ा कोरोना का खतरा, 2 IPS कोरोना संक्रमित

नई दिल्ली। दिल्ली की सीमाओं आंदलन कर रहे किसानों पर भी कोरोनावायरस का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। आंदोलन के दौरान स्थिति नियंत्रित रखने के लिए सिंघू बॉर्डर पर तैनात दिल्ली पुलिस के 2 आईपीएस अधिकारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

आउटर-नॉर्थ के डीसीपी गौरव और एडीशनल डीसीपी घनश्याम बंसल जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों ही अधिकारी होम आइसोलेशन में चले गए हैं।

A DCP & an Additional DCP, who were leading police force at Singhu border where farmers are protesting against three farm laws, have tested positive for COVID-19: Delhi Police