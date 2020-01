भाजपा नेता प्रवेश वर्मा का बड़ा बयान, चुनाव जीते तो 1 घंटे में खाली करा देंगे शाहीन बाग

पश्चिम दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा ने शाहीन बाग की तुलना कश्मीर से करते हुए कहा कि कश्मीर की तरह दिल्ली में आग लगी हुई है। अगर सत्ता में तो एक घंटे में शाहिन बाग खाली हो जाएगा।

बीजेपी सांसद ने कहा कि ये बात नोट करके रख लेना,ये चुनाव छोटा-मोटा चुनाव नहीं है बल्कि ये देश में स्थिरता और एकता का चुनाव है। 11 तारीख को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो एक घंटे के अंदर शाहीन बाग में एक भी आदमी दिखाई दिया तो मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं।

