हीरो मोटर्स लाएगी 1,200 करोड़ का IPO, 2024 में था 900 करोड़ जुटाने का प्लान

What is fatwa and how fatwa is issued: ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला नासर मकरम शिराज़ी की ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। फतवे में कहा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह खामेनेई को धमकी देने या उनकी हत्या की कोशिश करने वालों को अल्लाह के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। फतवे में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को अल्लाह का दुश्मन बताया गया है और उन्हें नेस्तनाबूद करने की धमकी दी गई है।