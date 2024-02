आचार्यश्री विद्यासागर जी महाराज को पीएम मोदी ने कुछ इस तरह याद किया

Who is putin’s new girlfriend: यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमिर पुतिन को एक बार फिर से इश्‍क हो गया है। पुतिन यूक्रेन के साथ अपनी दुश्‍मनी के साथ ही अपने अफेयर्स के लिए भी काफी चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर वे अपनी एक बेहद खुबसूरत गर्लफ्रेंड की वजह से चर्चा में हैं, दिलचस्‍प है कि 71 साल के पुतिन की ये नई गर्लफ्रेंड उनसे करीब 32 साल छोटी है।