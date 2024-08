कोलकाता रेप पर बवाल लेकिन केरल में महिलाओं के यौन शोषण मामले पर चुप्पी!

Kamala Harris's statement on the issue related to Donald Trump : राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित मुद्दे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी एक ऐसे एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जो देश को विभाजित करता है और इसके लोगों के चरित्र को कमतर करता है।