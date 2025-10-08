बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (11:24 IST)

बोर हो रहा था, इसलिए मां को मार दिया, बेरहमी से कत्ल कर थाने पहुंचा कलयुगी बेटा

महाराष्ट्र के नासिक से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद वह खुद पुलिस के पास पहुंचा और बताया हत्या का कारण। उसने पुलिस को बताया कि वो बोर हो रहा था इसलिए उसने मां की हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद आसपास के लोग स्तब्ध हैं।

यह घटना नासिक के शिवाजीनगर इलाके में हुई। जहां अरविंद मुरलीधर पाटिल ने अपनी 80 वर्षीय मां की गला घोंटकर हत्या कर दी है। आरोपी बेटे ने पुलिस थाने जाकर खुद को गिरफ्तार करने की सूचना दी और अपनी मां की हत्या कबूल की है। पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी के दौरान मृतक महिला का शव बरामद किया और हत्या का मामला दर्ज किया है। इस वारदात ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है और लोग सकते में हैं कि एक बेटा अपनी ही जन्म देने वाली मां के साथ ऐसा जघन्य अपराध कैसे कर सकता है। आरोपी बेटा अरविंद पाटिल इस कृत्य को अंजाम देने के बाद खुद नासिक रोड पुलिस स्टेशन में पहुंचा और कहा कि मैंने बोरियत से तंग आकर अपनी मां की गला घोंटकर हत्या कर दी, मुझे गिरफ्तार करो।

पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उसके घर की तलाशी ली। पुलिस ने जब घर की जांच की, तो घर में उसकी बुजुर्ग मां यशोदाबाई पाटिल का शव मिला। आरोपी लड़के के खिलाफ नासिक रोड पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया है।  पता चला है कि अरविंद उर्फ ​​बालू पाटिल मानसिक रूप से बीमार है। वह शादीशुदा है और उसकी पत्नी भी उसके दिमागी हालत को देखते हुए उसे छोड़कर चली गई। 
Edited By: Navin Rangiyal 
वेबदुनिया की खबर से तिलमिलाया पाकिस्तान, जानिए कौनसी News है

वेबदुनिया की खबर से तिलमिलाया पाकिस्तान, जानिए कौनसी News हैPakistans brutality in PoK: भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान वेबदुनिया डॉट कॉम की एक खबर से तिलमिला गया है। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' से अनुरोध किया है कि वेबदुनिया की एक खबर ने पाकिस्तान के कानून का उल्लंघन किया है।

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासानBihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर दिय है, लेकिन इसके साथ ही राज्य गठबंधनों और राजनीतिक दलों के लिए नई मुसीबत शुरू हो गई है। यह स्थिति किसी एक गठबंधन की नहीं है, बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है।

DM से पति ने लगाई जान बचाने की गुहार, रात में पत्नी बन जाती है इच्छाधारी नागिन, आखिर क्या है राज

DM से पति ने लगाई जान बचाने की गुहार, रात में पत्नी बन जाती है इच्छाधारी नागिन, आखिर क्या है राजउत्तरप्रदेश के सीतापुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि उसकी पत्नी रात में इच्छाधारी नागिन बन जाती है। पति ने DM की अध्यक्षता वाले संपूर्ण समाधान दिवस में एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है।

हरियाणा के ADGP वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, चंडीगढ़ वाले घर में मिली लाश

हरियाणा के ADGP वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, चंडीगढ़ वाले घर में मिली लाशहरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ स्थित अपने घर में मृत पाए गए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक रिवॉल्वर से उन्होंने खुद को गोली मार ली। पूरन कुमार हरियाणा में एडीजीपी के पद पर थे। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार हरियाणा कैडर की आईएएस हैं। वे अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान में हैं।

1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था दिल, दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कर बचाई गई इराकी बच्चे की जान

1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था दिल, दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कर बचाई गई इराकी बच्चे की जानभारतीय डॉक्टरों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। दिल्ली के एक अस्पताल में एक इराकी बच्चे की सफलतापूर्वक सर्जरी करके जान बचाई गई, जिसका दिल 1 मिनट में 170 से 200 बार धड़कता था। मीडिया खबरों के मुताबिक 7 साल के लेथ हुसैन अली को इलाज के लिए दो हफ्ते पहले ही दिल्ली लाया गया था।

9 पेज का सुसाइड नोट में बड़े अफसरों के नाम, आखिर क्या है ADGP वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का राज?

9 पेज का सुसाइड नोट में बड़े अफसरों के नाम, आखिर क्या है ADGP वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का राज?एडीजीपी वाई पूरन कुमार की मौत पर चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है। उनके घर से 9 पेज का सुसाइड नोट मिला जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि ये अफसर कौन है अब तक इसका खुलासा नहीं हो सका है। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की मौत मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ पुलिस को उनके आवास से 9 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें एक बड़े पुलिस अफसर का नाम लिखा हुआ है।

LIVE: भारत के लिए नया चेलैंज, PAK को AMRAAM मिसाइलें देगा अमेरिका, बांग्लादेश को फाइटर जेट

LIVE: भारत के लिए नया चेलैंज, PAK को AMRAAM मिसाइलें देगा अमेरिका, बांग्लादेश को फाइटर जेटअमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियॉन को पाकिस्तान को एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर-टू-एयर मिसाइलें (AMRAAM) देने का नया ठेका मिला है। यह जानकारी अमेरिकी रक्षा विभाग ने 30 सितंबर को जारी एक बयान में दी। पाकिस्तानी समाचार पत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक अमेरिका के युद्ध मंत्रालय की ओर से हाल ही में अधिसूचित एक हथियार अनुबंध में एआईएम-120 एएमआरएएएम के खरीदारों में पाकिस्तान का भी नाम शामिल है।

मुंबई पहुंचे ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर, क्या है 2030 तक दोनों देशों का प्लान?

मुंबई पहुंचे ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर, क्या है 2030 तक दोनों देशों का प्लान?ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर भारत दौरे पर आए हैं। इस दौरान ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार के साथ-साथ और कई समझौतों पर बात होगी। 9 अक्टूबर को वे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच 2030 तक व्यापार को 120 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट की चर्चा है।

Bilaspur Big Accident : हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहाड़ से बस पर गिरा मलबा,15 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, मृतकों को 2 लाख

Bilaspur Big Accident : हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहाड़ से बस पर गिरा मलबा,15 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, मृतकों को 2 लाखहिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी पर पहाड़ से मलबा और बड़े पत्थर गिर गए। मीडिया खबरों के मुताबिक बस में करीब 35 लोग सवार थे। इसमें 15 लोगों की मौत की खबर है।

ADGP सुसाइड केस मामला : खुलेगा IPS पूरन की मौत का राज, वसीयत और सुसाइड नोट मिला

ADGP सुसाइड केस मामला : खुलेगा IPS पूरन की मौत का राज, वसीयत और सुसाइड नोट मिलाहरियाणा के सीनियर पुलिस अधिकारी ADGP वाई पूरन कुमार ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। उनके इस कदम से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। यह घटना सेक्टर 11 में हुई। खबर है कि उनकी पत्नी भी घर पर मौजूद नहीं थी। पत्नी भी एक आईएएस अधिकारी हैं और इस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर गई हुई हैं। पूरन कुमार ने PSO के पिस्टल से गोली मारी।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।
