खुशखबर, WHO ने बायोटेक और फाइजर के कोरोना वैक्सीन को दी मान्यता

मास्को। विश्व स्वास्थ संगठन (WHO) ने और कंपनियों द्वारा निर्मित वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मान्यता दे दी। डब्लूएचओ ने कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार किसी वैक्सीन को यह मंजूरी दी है।

डब्ल्यूएचओ ने बयान जारी कर कहा, ‘विश्व स्वास्थ संगठन ने आज आपातकालीन तौर पर इस्तेमाल करने के लिए फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन को मान्यता दे दी है।‘

The Pfizer/#COVID19 vaccine today became the first vaccine to receive validation for emergency use since the outbreak began.

Equitable global access to vaccines is crucial to combat the pandemic.