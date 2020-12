माइक पेंस ने लगवाई कोरोना वैक्सीन : इस बीच, अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस और उनकी पत्नी केरन पेंस ने शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से कोरोना वैक्सीन लगवाई। टेलीविजन पर प्रसारित एक लाइव कार्यक्रम के दौरान दोनों को दवा निर्माता कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगाई गई। पेंस और उनकी पत्नी कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले व्हाइट हाउस के पहले शीर्ष अधिकारी बन गए हैं। अमेरिका के सर्जन जनरल जेरोम एडम्स ने भी टेलीविजन पर प्रसारित लाइव कार्यक्रम के दौरान कोरोना की वैक्सीन लगवाई।

