राहत भरी खबर, फाइजर की गोली पैक्सलोविड को अमेरिका में मंजूरी, मौत का खतरा 88% तक हुआ कम

इस गोली को कोविड महामारी से जंग में एक बड़ा हथियार माना जा रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि यह टैबलेट कोरोना से जूझ रहे लोगों में मौत के कम खतरे को कम करेगी।

एफडीए वैज्ञानिक पैट्रिजिया कैवाजोनी ने कहा, दुनिया के कई देशों में कोविड का स्वरूप बन चुके कोरोना वायरस के उपचार के लिए एक टैबलेट सफलतापूर्वक तैयार कर ली गई है। कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में ये ऐतिहासिक कदम

Today’s authorization introduces the first treatment for #COVID19 that is in the form of a pill that is taken orally — a major step forward in the fight against this global pandemic. https://t.co/MRWcW0Whlt