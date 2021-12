ट्रंप ने किया कोरोना का बूस्टर डोज लेने का दावा, भीड़ ने उड़ाया मजाक

न्यूयॉर्क। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलासा किया कि उन्होंने कोविड-रोधी टीके की बूस्टर खुराक ली है। ट्रंप के इस दावे के बीच डलास में भीड़ ने उनका मजाक उड़ाया।

ट्रंप ने रविवार रात को फॉक्स न्यूज के पूर्व प्रस्तोता बिल ओ रिली के साथ सीधे प्रसारित एक साक्षात्कार के दौरान बूस्टर खुराक लेने के संबंध में खुलासा किया।

बिल द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो के मुताबिक, बिल ओ रिली ने कहा कि मैं और राष्ट्रपति दोनों ही अपना टीकाकरण करवा चुके हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति से सवाल किया, 'क्या आपने बूस्टर खुराक ली?' इस पर ट्रंप ने कहा, 'हां। मैंने ये (बूस्टर खुराक) भी ले ली है।

NEW: During their show in Dallas, President Trump reveals to @BillOReilly he got the vaccine booster shot. pic.twitter.com/fhkOQEeeEQ