शिवसेना विधायक ने कैंटीन कर्मचारी को जड़ा थप्पड़, CM फडणवीस नाराज

MLA Sanjay Gaikwad’s behaviour is inappropriate and creates a negative perception about all legislators among the public.



आ. संजय गायकवाड यांचे वर्तन भूषणावह नाही, यातून सगळ्या आमदारांबद्दल लोकांमध्ये चुकीची भावना जाते!



(विधानपरिषद, मुंबई | दि. 9 जुलै 2025)#Maharashtra… pic.twitter.com/Cp5JUp42wB