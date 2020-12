राहुल का सवाल, कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी का रुख क्या है...

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में सभी लोगों को कोरोना वायरस के टीके की जरूरत नहीं पड़ने से संबंधित केंद्र के बयान को लेकर गुरुवार को उस पर निशाना साधा और सवाल किया कि आखिर इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रुख क्या है।

उन्होंने ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री कहते हैं कि सभी के लिए टीका उपलब्ध होगा। बिहार चुनाव में भाजपा कहती है कि प्रदेश में सभी के लिए कोरोना का टीका मुफ्त में उपलब्ध होगा। अब भारत सरकार का कहना है कि उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि सभी को टीका मिलेगा।' कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि आखिर प्रधानमंत्री का रुख क्या है?

PM- Everyone will get vaccine.

BJP in Bihar elections- Everyone in Bihar will get free vaccine.



Now, GOI- Never said everyone will get vaccine.



Exactly what does the PM stand by?