Positive Story : पत्नी के गहने बेच ऑटो को बनाया एंबुलेंस, Corona मरीजों को फ्री में ले जा रहा है अस्पताल

कोरोना मरीजों और उनके परिजनों का दर्द देख भोपाल में एक ऑटो ड्राइवर जावेद का दिल भी पसीज गया और उसने अपनी ऑटों को में बदल दिया और कोरोना मरीजों की सेना में जुट गया। वह अपनी ऑटो में कोरोना मरीजों को अस्पताल ले जाता है और उनसे पैसे भी नहीं लेता। जावेद ने इस सबके लिए पत्नी के गहने तक बेच दिए।

MP: An in has converted his auto into an ambulance & takes patients to hospitals for free. Javed, the driver, says, "I saw on social media & news channels how people were being carried to hospitals due to the shortage of ambulance. So I thought of doing this." pic.twitter.com/eaH4CpWGBO

I sold my wife's jewellery for this. I queue up outside a refill centre & get oxygen. My contact number is available on social media. People can call me up if there's no ambulance. I've been doing this for 15-20 days now & have taken 9 serious patients to hospital: Javed Khan pic.twitter.com/LiEphjHenJ