लॉकडाउन के दौरान PM मोदी ने देशवासियों को बताया फिटनेस मंत्र, शेयर किया वीडियो

रविवार को 'मन की बात' में मोदी ने कहा था कि अगर मैं फिटनेस के बारे में बात करूंगा, तो बहुत वक्त लगेगा, इसलिए मैं कुछ वीडियो अपलोड करूंगा। पीएम मोदी के फिटनेस वीडियो को आप नमो एप पर भी उन्हें देख सकते हैं।During yesterday’s #MannKiBaat , someone asked me about my fitness routine during this time. Hence, thought of sharing these Yoga videos. I hope you also begin practising Yoga regularly. https://t.co/Ptzxb7R8dN