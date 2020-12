कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर, मॉडर्ना ने अमेरिका में मांगी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी

वाशिंगटन। दवा बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना (Moderna) ने अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (FDA) से कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन स्थिति में उपयोग की मंजूरी मांगी है।

मॉडर्ना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उसने इस संबंध में अपनी कोरोना वैक्सीन के क्लीनिकल परीक्षण के परिणाम एफडीए को सौंप दिए हैं।

मॉडर्ना ने ट्वीट किया, 'कोरोना की वैक्सीन एमआरएनए-1273 के आपातकालीन स्थिति में उपयोग की मंजूरी के लिए अमेरिका के एफडीए विभाग को इसके क्लीनिकल परीक्षण का सारा डेटा सौंप दिया गया है।'

