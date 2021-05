हरियाणा में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, दोपहर 3 बजे तक इस फॉर्मूले से खुलेंगी दुकानें

चंडीगढ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को राज्य में 7 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस दौरान दुकानें फॉर्मूले के तहत दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी।

सीएम खट्टर ने कहा कि हमने कोविड लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस दौरान दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी। दुकानदारों को ऑड ईवन का पालन करना होगा।

We have decided to extend COVID lockdown till June 7. Shops can now operate from 9 am to 3 pm. Shopkeepers must follow odd-even formula. Educational institutions will remain closed till June 15. Night curfew will continue from 10 pm to 5 am: CM Manohar Lal Khattar pic.twitter.com/wX3hQzEVF2