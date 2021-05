कोरोना से मिल रही राहत, मात्र 7 दिन में नए मरीजों में 26% की गिरावट

महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, केरल समेत देशभर में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या में भारी कमी आई है। वहीं कोरोना को मात देने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है।



हालांकि कोरोना से रोज मरने वालों की संख्या अभी भी चिंता का सबब बनी हुई है। देश में अभी भी करीब 3500 लोग इस महामारी की वजह से काल के गाल में समा रहे हैं।



शनिवार को देश में 1.65 लाख नए कोरोना मरीज मिले हैं जबकि 3460 लोग मारे जा चुके हैं। इस दौरान 2.76 लाख लोग रिकवर हुए।

अब तक देश में कोरोना से 2,78,94,800 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,54,54,320 करोड़ डिस्चार्ज हो गए, 21,14,508 एक्टिव मरीज और 3,25,972 लोग मारे जा चुके हैं।

India reports 1,65,553 new #COVID19 cases, 2,76,309 discharges & 3,460 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry



Total cases: 2,78,94,800

Total discharges: 2,54,54,320

Death toll: 3,25,972

Active cases: 21,14,508



Total vaccination: 21,20,66,614 pic.twitter.com/ARidVHcqv7