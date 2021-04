बड़ी खबर, महाराष्ट्र के वसई में कोविड अस्पताल में आग, 13 मरीजों की मौत

मुंबई। के में स्थित विजय वल्लभ लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया।

वसई विरार नगर निगम के कंट्रोल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि आग तड़के 3 बजे एसी में शार्ट सर्किट की वजह से लगी।



#UPDATE 13 people have died so far in fire at in Virar, in Virar municipal limits, Palghar district

