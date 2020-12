ब्रिटेन से लौटे 6 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

नई दिल्ली। से हाल ही में भारत लौटे 6 लोगों में का नया स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर इन सभी यात्रियों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक ब्रिटेन के विभिन्न शहरों के करीब 33 हजार यात्री भारत आए। इन सभी यात्रियों को ट्रेक करके उनके RT-PCR टेस्ट किए गए। इनमें से 114 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई।

Samples of 3 UK returnees have been tested & found positive for new UK strain in NIMHANS, Bengaluru, two in Centre for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad & one in National Institute of Virology, Pune. All 6 people have been kept in single room isolation: Health Ministry https://t.co/tgrWYLKh2G