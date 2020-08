कोरोनावायरस Live Updates: भारत में 29 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित

-भारत में एक दिन में कोरोनावायरस के 68,898 नए मामले सामने आए, 983 की मौत।

-संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29,05,823 हुई। इनमें से 6,92,028 एक्टिव मामले, 21,58,946 स्वस्थ और 54849 की मौत।

-देश में स्वस्थ हुए लोगों का आंकड़ा बढ़कर 74.30% हुआ। डेथ रेट भी घटकर 1.89%

Spike of 68,898 cases and 983 deaths reported in India, in the last 24 hours.



The #COVID19 tally in the country rises to 29,05,824 including 6,92,028 active cases, 21,58,947 cured/discharged/migrated & 54,849 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/nQiUNmqzXD