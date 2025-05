अरुणाचल में कोरोना की दस्तक, बेंगलुरु से आई गर्भवती महिला में मिला संक्रमण

Weather Update: दक्षिण-पश्चिम मानसून (southwest monsoon) ने 26 मई को और आगे बढ़ते हुए मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, महाराष्ट्र (मुंबई सहित), कर्नाटक (बेंगलुरु सहित), शेष तमिलनाडु, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और आंध्रप्रदेश में दस्तक दे दी है। इसके अलावा मानसून ने बंगाल की खाड़ी के मध्य और उत्तर-पश्चिम हिस्सों, मिजोरम के शेष भागों, त्रिपुरा, मणिपुर, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम के कुछ हिस्सों और मेघालय के कुछ क्षेत्रों को भी कवर कर लिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार जून में सामान्य से अधिक वर्षा (more than normal rainfall in June) होगी।