CoronaVirus live Updates : भारत में कोरोना-19 के 1,31,968 नए मामले, 780 की मौत

-केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुसार, भारत में कोरोना-19 के 1,31,968 नए मामले, 61,899 डिस्चार्ज, 780 की मौत

-देश में कुल 1,30,60,542 संक्रमित, 1,19,13,292 रिकवर हुए, 9,79,608 एक्टिव केसेस, 1,67,642 की मौत।

-अब तक 9,43,34,262 लोगों का कोरोना टीकाकरण हो चुका है।

India reports 1,31,968 new #COVID19 cases, 61,899 discharges, and 780 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry



Total cases: 1,30,60,542

Total recoveries: 1,19,13,292

Active cases: 9,79,608

Death toll: 1,67,642



Total vaccination: 9,43,34,262