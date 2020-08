कोरोनावायरस Live Updates : विमान हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सभी लोगों का कोविड-19 टेस्ट

-केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा का बड़ा बयान, कोझीकोड विमान हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े सभी लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। सरकार सभी का कोविड-19 टेस्ट करेगी।

All those who were involved in rescue operations at Kozhikode Airport should go into self-quarantine. State Government to conduct #COVID19 tests of all: KK Shailaja, Kerala Health Minister (file pic) pic.twitter.com/Lldp3G7xwd