CoronaVirus Live Updates : पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ली

-कहा- कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन जरूरी।

-1 मार्च को ली थी कोरोना की पहली खुराक।

Got my second dose of the COVID-19 vaccine at AIIMS today.



Vaccination is among the few ways we have, to defeat the virus.



If you are eligible for the vaccine, get your shot soon. Register on https://t.co/hXdLpmaYSP. pic.twitter.com/XZzv6ULdan