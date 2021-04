CoronaVirus Live Updates : कोरोना का कहर, 24 घंटे में 3,49,691 नए मामले, महामारी से 2,767 लोगों की मौत

-भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोनावायरस के 3,49,691 नए मामले, 2767 की मौत, 2,17,113 डिस्चार्ज।

-देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 1,69,60,172 मामले, 26,82,751 सक्रिय मरीज, 1,92,311 की मौत, 1,40,85,110 रिकवर हुए।

-फ्रंट लाइन वर्कर्स और 45 वर्ष के ऊपर के 14,09,16,417 को लगा कोराना का टीका।

India reports 3,49,691 new #COVID19 cases, 2,767 deaths and 2,17,113 discharges in the last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 1,69,60,172

Total recoveries: 1,40,85,110

Death toll: 1,92,311

Active cases: 26,82,751



Total vaccination: 14,09,16,417 pic.twitter.com/HuTqfJSx2b