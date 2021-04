CoronaVirus Live Updates : दिल्ली में ऑक्सीजन संकट, जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 मरीजों की मौत

-भारत में पिछले 24 घंटों में 3,46,786 नए कोरोना मरीज मिले, 2,624 की मौत, 2,19,838 को डिस्चार्ज किया गया।

-देश में अब तक 1,66,10,481 कोरोना संक्रमित मिले हैं, इनमें से 1,38,67,997 स्वस्थ हुए, 1,89,544 की मौत, 25,52,940 नए मामले सामने आए।



India reports 3,46,786 new #COVID19 cases, 2,624 deaths and 2,19,838 discharges in the last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 1,66,10,481

Total recoveries: 1,38,67,997

Death toll: 1,89,544

Active cases: 25,52,940



Total vaccination: 13,83,79,832 pic.twitter.com/ExbQhoN65D