CoronaVirus Live Updates : अमिताभ बच्चन ने ली कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक

-भारत में तेजी से कम हो रहा है कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटों में 3,11,170 नए कोरोना संक्रमित मिले, 3,62,437 डिस्चार्ज, 4077 की मौत।

-अब तक देश में कोरोना संक्रमण के कुल 2,46,84,077 मामले सामने आए, 2,07,95,335 डिस्चार्ज, 36,18,458 एक्टिव मरीज और 2,70,284 की मौत।

India reports 3,11,170 new #COVID19 cases, 3,62,437 discharges and 4,077 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 2,46,84,077

Total discharges: 2,07,95,335

Death toll: 2,70,284

Active cases: 36,18,458



Total vaccination: 18,22,20,164 pic.twitter.com/fbSxJtb1vD