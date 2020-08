कोरोनावायरस Live Updates : महाराष्ट्र में 12,608 नए मामले आए, 364 लोगों की मौत

-भारत में एक दिन में कोरोनावायरस के 64,553 नए मामले सामने आए, 1007 की मौत।

-संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,61,191 हुई। इनमें से 6,61,595 एक्टिव मामले, 17,51,556 स्वस्थ और 48,040 की मौत।

Spike of 64,553 cases and 1007 deaths reported in India, in the last 24 hours.



The #COVID19 tally in the country rises to 24,61,191 including 6,61,595 active cases, 17,51,556 discharged/migrated & 48,040 deaths: Ministry of Health & Family Welfare