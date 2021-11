CoronaVirus India Update : 24 घंटों में 10,853 नए केस, 526 की मौत

नई दिल्ली। भारत में शनिवार को कोविड-19 के 10,853 नए मामले सामने आए, 12,432 लोग रिकवर हुए जबकि महामारी की वजह से 526 लोगों की मौत हो गई।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,43,55,536 हो गई। वहीं, संक्रमण से 4,60,791 हो गई। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,44,845 हो गई। यह 260 दिनों में सबसे कम है।

अब तक कुल 3,37,49,900 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस तरह रिकवरी रेट 98.24 प्रतिशत पर पहुंच चुका है जबकि मृत्यु दर 1.34 प्रतिशत है।

