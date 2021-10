CoronaVirus India Update : फिर बढ़े कोरोना के नए मामले, 196 दिन में सबसे कम एक्टिव मरीज

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 37 लाख 66 हजार 707 हो गई। वहीं, एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,75,224 हो गई है, जो 196 दिन में सबसे कम है।

संक्रमण से 277 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,48,339 हो गई। देश में अभी 2,75,224 मरीजों का कोविड-19 का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.82 प्रतिशत है। यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।

India reports 26,727 new #COVID19 cases, 28,246 recoveries & 277 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry

Active cases: 2,75,224

Total cases: 3,37,66,707

Total recoveries: 3,30,43,144

Death toll: 4,48,339



Total vaccination: 89,02,08,007 (64,40,451 in last 24 hrs) pic.twitter.com/lFTcgLWgh6