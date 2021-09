सावधान! खतरा बरकरार है, मुंबई में 23 MBBS छात्र Corona संक्रमित

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के KEM अस्पताल में 23 एमबीबीएस छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। सभी 23 छात्र कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा चुके थे। छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर से हड़कंप मच गया।

मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने 23 मेडिकल छात्रों के कोरोना संक्रमति पाए जाने की पुष्‍टि करते हुए कहा कि सभी छात्र कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ले चुके थे। इनमें से कुछ में कोरोना वायरस के हल्के लक्षण पाए गए।

| 23 test positive for #COVID19 at KEM Hospital. All 23 students were vaccinated with at least one dose of vaccine. Some of them have mild symptoms. It may have spread due to some cultural or sports event held in the college: Mayor Kishori Pednekar pic.twitter.com/hv5SUDflma