कोरोना के एक्टिव केसेस घटकर 3.09 लाख, 184 दिन बाद सबसे कम उपचाराधिन मामले

नई दिल्ली। भारत में कोविड-19 के 26,115 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,35,04,534 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 3,09,575 रह गई है, जो 184 दिन बाद सबसे कम है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 252 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,45,385 हो गई। देश में अभी 3,09,575 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.92 प्रतिशत है।



पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल 8,606 कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.75 प्रतिशत है।

India reports 26,115 new #COVID19 cases, 252 deaths & 34,469 recoveries in last 24 hrs, says Health Ministry



Total Cases: 3,35,04,534

Total Active cases: 3,09,575

Total Recoveries: 3,27,49,574

Total Death toll: 4,45,385



Total vaccination: 81,85,13,827 (96,46,778 in 24 hrs) pic.twitter.com/CzL8Ugj7lq