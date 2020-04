चीन ने पाकिस्तान को लगाया चूना, भेजे अंडरगारमेंट से बने मास्क

पाकिस्तानी समाचार चैनलों के अनुसार चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान में मास्क की भारी मांग को देखते हुए एन-95 से की जगह से बने मास्क भेज दिए।

ये मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने में सक्षम नहीं थे। अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने इन मास्क का प्रयोग करने से मना कर दिया।

चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को ही महामारी के नाम पर धोखा दे दिया। इस खबर के समाचार चैनलों पर आने के बाद पाकिस्तान के लोग भड़क गए।

यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसा किया है। यूरोप के कई देश भी चीन के मास्क को लेकर शिकायत कर चुके हैं।

promised to send top quality N-95 masks to Pakistan. When the consignment landed, Pakistanis found that China had sent masks made of underwear.

Pakistani anchor says “China ne Choona laga diya”. #ChineseVirusCorona pic.twitter.com/3H4Uo151ZJ