पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, कांग्रेस नेता चिदंबरम ने उठाए सवाल...

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुक्रवार को देश ने इतिहास रच दिया। 1 ही दिन में रिकॉर्ड 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी गई। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके लिए पीएम के जन्मदिन का इंतजार क्यों किया?

चिदंबरम ने ट्वीट कर इस बात पर खुशी जाहिर की कि कल 2.5 करोड़ टीकाकरण किए गए। हालांकि उन्होंने सवाल पूछा कि हमें पीएम के जन्मदिन तक इंतजार क्यों करना पड़ा?

Happy and grateful that 2.5 crore vaccinations were administered yesterday But why did we have to wait until the PM’s birthday?

उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि 31 दिसंबर को पीएम का जन्मदिन था, तो क्या 2.5 करोड़ टीकाकरण साल के आखिरी दिन ही कर दिए गए होंते? टीकाकरण जन्मदिन पर केक काटने जैसा नहीं है।

चिदंबरम ने एक अन्य ट्वीट में कहा, टीकाकरण एक कार्यक्रम है, यह एक प्रक्रिया है। इसे हर दिन तेज करना होगा, जन्मदिन पर शिखर पर नहीं चढ़ना चाहिए।

Vaccination is a programme, it is a process. It has to be accelerated every day, not scale a peak on a birthday.



Sobering thoughts:

a) one third of the adult population has yet to receive its FIRST dose.

b) only 21% has been FULLY vaccinated.