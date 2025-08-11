रजत पाटीदार का पुराना नंबर लगा इस लड़के के हाथ, मुफ्त में हुई कोहली डीविलियर्स से बात

If I were in this boy’s place, I would have shown Rajat Patidar his true place by taking him to court. This boy had purchased this SIM on his Aadhaar card how can the police forcefully ask him to return it? https://t.co/Yvi1HcfX04 — Berlin (@Toxicity_______) August 10, 2025

एक आम आदमी को क्रिकेटरों से बात करने के लिए बहुत से जतन करने पड़ते हैं। स्टेडियम में हो तो लंबी लाइन नहीं तो किसी कॉंंटेस्ट में भाग लेना पड़ता है लेकिन छत्तीसगढ़ के एक 21 वर्षीय लड़के के हाथ में तकनीकी खामी के कारण रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के कप्तान रजत पाटीदार का 6 महीने पुराना नंबर मिल गया। ऐसे में उसकी विराट कोहली और एबी डीविलियर्स से मुफ्त में बात करने का मौका मिल गया।किसान गजेंद्र बिसी के बेटे मनीष के साथ यह सिलसिला 28 जून को शुरू हुआ जब उन्होंने अपने गाँव से लगभग 8 किलोमीटर दूर देवभोग की एक मोबाइल दुकान से एक नया जियो सिम खरीदा।मनीष और खेमराज जल्द ही भौंचक्के हो गए जब कॉल करने वालों ने खुद को कोहली, डिविलियर्स और यश दयाल बताया। हालाँकि दोनों ने वास्तविकता से दूर रहने की कोशिश की, यह सोचकर कि यह सब दोस्तों द्वारा की गई किसी शरारत का हिस्सा है।खेमराज ने यह सोचकर इसे जारी भी रखा कि यह सब किसी प्रैंक का हिस्सा ।कहानी तब पलट गई जब 15 जुलाई को खुद पाटीदार ने फोन करके कहा, "भाई, मेरा सिम लौटा दो।"मनीष और खेमराज को तब भी लगा कि यह एक प्रैंक है, जब पाटीदार ने मामले को सुलझाने के लिए पुलिस भेजने की बात कही, लेकिन उन्हें पाटीदार के लहजे की गंभीरता का एहसास हुआ।कुछ मिनट बाद पुलिस की एक टीम पहुँची, जिससे यह मानने की सभी अटकलें खारिज हो गईं कि यह एक शरारत थी।गरियाबंद की पुलिस उपाधीक्षक नेहा सिन्हा ने बताया कि 90 दिनों की निष्क्रियता के बाद दूरसंचार नीति के अनुसार सिम को निष्क्रिय कर दिया गया था और एक नए ग्राहक को दे दिया गया था, जो इस मामले में मनीष था।उन्होंने कहा, "मनीष को असल में उन क्रिकेटरों के फ़ोन आ रहे थे जो रजत पाटीदार के संपर्क में थे। पाटीदार ने मध्य प्रदेश साइबर सेल को सूचित किया कि उनका नंबर किसी और को आवंटित कर दिया गया है और उन्होंने उसे वापस दिलाने का अनुरोध किया।"मध्य प्रदेश साइबर सेल ने गरियाबंद पुलिस से संपर्क किया, जिन्होंने मनीष और उनके परिवार से बात की और उनकी सहमति से, हाल ही में सिम पाटीदार को वापस कर दिया गया, पुलिस उपाधीक्षक ने बताया।सिन्हा ने आगे कहा, "इसमें किसी की ओर से कोई कानूनी समस्या या गलती नहीं थी। यह केवल मानक दूरसंचार प्रक्रियाओं का परिणाम था।"इस बीच, मनीष, खेमराज और उनके परिवारों के लिए यह अनुभव "किसी फिल्म जैसा" रहा है।कोहली के प्रशंसक खेमराज ने उत्साह से कहा, "मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन विराट कोहली से बात करूँगा, और वो भी हमारे गाँव से। जब एबी डिविलियर्स ने फ़ोन किया, तो उन्होंने अंग्रेज़ी में बात की। हमें एक शब्द भी समझ नहीं आया, लेकिन हम बहुत खुश थे।"खेमराज ने आगे कहा, "जब मनीष को फ़ोन आते थे, तो वह फ़ोन मुझे दे देते थे। फ़ोन करने वाले, जो खुद को विराट कोहली और यश दयाल बताते थे, हमसे पूछते थे कि हम पाटीदार का नंबर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने उन्हें बताया कि हमने नया सिम खरीदा है और यह हमारा नंबर है।"मनीष के भाई देशबंधु बिसी ने कहा कि गाँव वाले बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग आरसीबी के प्रशंसक हैं और कोहली और डिविलियर्स जैसे दिग्गजों से बात करना एक ऐसी चीज़ है जिसे बयां नहीं किया जा सकता और अब भी यह एक सपने जैसा लगता है।देशबंधु ने खुशी से कहा, "भले ही यह सब किसी गड़बड़ी की वजह से हुआ हो, लेकिन ये बातचीत पूरी तरह से किस्मत से हुई। लोग उन्हें देखने का सपना देखते हैं, हमें उनसे बात करने का मौका मिला।"