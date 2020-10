अनिका चेब्रोलु : छोटी-सी लड़की की खोज से हो सकता है बड़ी महामारी का इलाज

नई दिल्ली। के इलाज की खोज में एक ओर जहां दुनियाभर के वैज्ञानिक दिन-रात मेहनत कर रहे हैं वहीं अमेरिका में बसी भारतीय मूल की 8वीं कक्षा की 14 साल की एक छात्रा ने इस घातक संक्रमण से निजात दिलाने में मददगार हो सकने वाले इलाज की खोज करके बड़ी इनामी रकम जीती है।

अमेरिका की एक प्रमुख विनिर्माण कंपनी 3एम हर वर्ष देश में माध्यमिक विद्यालय स्तर पर यंग साइंटिस्ट चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन करती है। इस प्रतियोगिता में देशभर के विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थी अपनी किसी खोज अथवा आविष्कार के साथ आवेदन करते हैं। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में चुने गए शीर्ष 10 युवा वैज्ञानिकों में अनिका भी शामिल हैं, जिन्होंने कोरोना के इलाज में मददगार तकनीक विकसित करके 25 हजार डॉलर का इनाम जीता है।



टैक्सास के फ्रिस्को में रहने वाली अनिका नेल्सन मिडिल स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। अपनी इस उपलब्धि पर अनिका का कहना है कि पिछले वर्ष वे ‘इन्फ्लूएंजा’ के गंभीर संक्रमण का शिकार हो गई थीं। वे इस बीमारी का इलाज तलाश करने पर काम कर रही थीं। उस समय तक कोरोनावायरस के संक्रमण का दूर-दूर तक कुछ अता-पता नहीं था, लेकिन इस वर्ष के शुरू में कोरोना के महामारी का रूप लेने के बाद अनिका ने अपना ध्यान इसकी तरफ केंद्रित किया और ढेरों कंप्यूटर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करके यह पता लगाने का प्रयास किया कि वायरस को किस तरह से कमजोर किया जा सकता है।

Congratulations to 14- year-old Indian-American, from Texas for winning 2020 3M Young Scientist Challenge and a $25,000 prize for her work on potential therapy for #COVID19. pic.twitter.com/oEPIoxn8an