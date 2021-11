बेंगलुरु के इंटरनेशनल स्कूल में फूटा कोरोना बम, 33 स्टूडेंट्स संक्रमित

बेंगलुरु। कर्नाटक के एक इंटरनेशनल स्कूल में फूटने से हड़कंप मच गया। इस स्कूल में 33 स्टूडेंट्स और 1 स्टाफ सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं

बेंगलुरु अर्बन के जिला स्वास्थ्‍य अधिकारी ने कहा कि सभी एसिम्पमैटिक है और इन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। इनमें से 2 को उनके पैरेंट्स नागपुर और हैदराबाद ले गए। इन राज्यों को सूचना दे दी गई है। जिस स्टाफ सदस्य को कोरोना संक्रमित पाया गया है, उसे वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके थे।

33 students, 1 fully vaccinated staff test positive for COVID at The International School, Bengaluru; isolated. They're asymptomatic. 2 of them taken by their parents to Nagpur & Hyderabad, cross notification sent to the States. Campus sealed: Dist Health Officer, Bengaluru Urban